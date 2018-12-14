شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل عند فقدان إحدى لوحات مركبتك؟.. «المرور» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شرحت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات والخطوات التي يجب على مالك المركبة اتباعها عند فقدان لوحات مركبته. وأوضحت “الوزارة”، عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أنه في حال فقدانك لوحات مركبتك، عليك أولاً التعميم على اللوحة في السجلات الجنائية لدى الشرطة، ثم سداد الرسوم عبر نظام سداد، ثم مراجعة إدارة المرور لطلب لوحات جديدة.

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