قرقاش يرحب باتفاق السويد بشأن اليمن: الضغط العسكري يؤتي ثماره

رحب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، باتفاق السويد الذي أبرمه وفدا مشاورات السلام في اليمن، موضحا أن الضغط العسكري يؤتي ثماره.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" "نرحب باتفاق السويد، ونرى نتائج الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف العربي والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية".

وأكد أن "التحالف العربي أوفى بالتزامه بتجنيب مدينة الحديدة ومينائها العمليات العسكرية حفاظاً على أرواح المدنيين والبنية التحتية الإنسانية"، موضحا أنه "اليوم بإمكان الميناء ممارسة دوره المهم على الصعيدين التجاري والإنساني".



وأشار إلى أن "الضغط العسكري المتمثل بتواجد 5000 جندي إماراتي مع القوات اليمنية واستعدادهم لتحرير الميناء في أقرب وقت شكل الضغط المطلوب على الحوثيين وأجبرهم على التعامل بواقعية والقبول بالحل السياسي".

وتابع "نهنئ المبعوث الأممي بما تحقق اليوم وملتزمون بالمسار السياسي والجهود التي تقودها الأمم المتحدة، ومن المهم استمرار هذه الخطوات والجهود لضمان استقرار اليمن وازدهاره".

ووجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية كل التقدير لقوات التحالف العربي والقوات اليمنية الباسلة، وتحية اعتزاز وفخر بتضحياتهم وبطولاتهم التي شكلت حالة من الضغط المستمر على الحوثيين وأدت إلى هذا الإنجاز الذي تحقق اليوم.