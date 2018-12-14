اختتام مشاورات اليمن في السويد بالاتفاق على الأسرى وتعز والحديدة

انطلقت الجلسة الختامية من مشاورات السلام اليمنية في السويد، اليوم الخميس، بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.

وفي بداية الجلسة أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس عن شكره للتحالف العربي من أجل المساعدة في تحقيق انعقاد مشاورات اليمن.

وأوضح جوتيريس أن "الصراع في اليمن مستمر لأكثر من 4 سنوات مدمرة، وأن 24 مليون شخص من الشعب اليمني يعانون من نقص الغذاء".





وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "الأطراف اليمنية في السويد لها فرصة في أن تغير الصورة في اليمن"، مضيفا: "سنشاهد العديد من الخطوات البناءة بخصوص مدينة الحديدة".

وأشار إلى أن "آلاف اليمنيين سيتم لمّ شملهم مع أسرهم، وأن ما تم الاتفاق بشأنه يعتبر الكثير بالنسبة للشعب اليمني الذي سيرى العديد من النتائج الإيجابية".





وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيتم عقد جولة أخرى من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.