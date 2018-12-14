الان تتابع وفاة الشاعر عباد السفياني في حادث مروري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة - الخليج 365: فجعت الساحة الشعرية بنبأ وفاة الشاعر عباد بن منقاش السفياني، صباح اليوم الجمعة، إذ وافته المنية بعد في حادث مروري، وقع على طريق الساحل باتجاه ميقات يلملم، في الساعات الأولى من صباح اليوم. “الخليج 365” تتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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