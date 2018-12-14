تفاصيل القبض على ضابط شرطة بتهمة الرشوة: سهّل الاستيلاء على خط الغاز الطبيعي بالشروق

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة القبض على ضابط شرطة برتبة "رائد" بتهمة تلقي رشوة، وضُبط متلبسا أثناء تقاضيه رشوة قدرها 3 ملايين جنيه، أن المتهم المنسوب إليه التهمة كان يعمل في مباحث القاهرة الجديدة، وقبل شهر ونصف أحُيل للنظام، ونقل إلى مديرية الوادي الجديد.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن المتهم تم إيقافه عن العمل منذ أيام من قبل وزارة الداخلية، ويتم التحقيق معه من قبل قطاع التفتيش والرقابة، بعدما أخطر أعراب أجهزة الأمن بتورط المتهم.

وكشفت التحقيقات الأولية، وفقا للمصادر، أن المتهم تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه مقابل تسهيل الاستيلاء على خط الغاز الطبيعي المتواجد بمدينة الشروق في المنطقة الجبلية.

كانت معلومات قد وردت إلى أجهزة الأمن من أعراب تفيد بتورط ضابط شرطة برتبة "رائد"، رئيس مباحث قسم شرطة بقطاع القاهرة الجديدة، في الاستيلاء على خط الغاز الطبيعي بمدينة الشروق بالاشتراك مع آخرين.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن الضابط المشتبه فيه تقاضى 3 ملايين جنيه رشوة، وتم عمل عدة أكمنة وقامت القوات باستئذان النيابة العامة، وبتقنين الإجراءات وتكثيف التحريات ألقي القبض على الضابط متلبسا بتقاضي الأموال بعد أن رصدت الأجهزة الرقابية محادثاته مع آخرين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة التى باشرت التحقيقات.