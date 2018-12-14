“شقاق” والتغوّل علي صلاحيات مجلس المريخ !!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[ما يحدث في المريخ يشير بوضوح لحجم (الفوضي) التي تفشت مثل السرطان في جسد المجلس المتهالك!

[رئيس مستقيل ومسؤول القطاع الرياضي يتصرف وكأنه رئيس مجلس الادارة دون ان يجد من يتصدي له او يمنعه من اتخاذ القرارات التي هي حق لكافة اعضاء المجلس وليس “شقاق”!

[أزمة المدرب التونسي كان بالامكان احتواءها لو تحلّي رئيس البعثة بشئ من الحكمة ولكن “شقاق” الذي يسعي للظهور يندفع دون قراءة ما يترتب علي حديثه!

[طلب المدرب “الزلفاني” بالمغادرة الي تونس بغرض تجديد جوازه وهو أمر كان معالجته بشئ من الحكمة بادارة حوار غير مستفز يحفظ للمدرب مكانته ويؤكد تمسك المجلس به ولكن “شقاق” اثر الدخول في تحد مع المدرب برفضه لمبدأ مغادرة “الزلفاني” الي تونس وتطور الامر ليصل مرحلة التهديد بعدم العودة حال اصر علي المغادرة.

[برأيي أن مجلس المريخ اخطأ باسناده رئاسة البعثة لـ”شقاق”الذي تنقصه الحكمة في التعامل مع مثل تلك القضايا لكن المجلس مطالب بتصحيح ذلك الخطأ مسقبلا بابعاد الرجل من رئاسة البعثات.

[من فوّض “شقاق” ليهدد المدرب بعدم الحضور حال اصر علي موقفه بالمغادرة الي تونس؟!

[باي صفة اتخذ ذلك القرار الذي يمكن ان تكون له تأثيرات خطيرة علي مستقبل المريخ ؟!

[ضحكت حتي بانت نواجزي حينما علمت ان رئيس البعثة اوصي في تقريره بضرورة اقالة التونسي “الزلفاني” سيما وان رأي “شقاق” في “الزلفاني” ليس ملزما لاعضاء المجلس.

[معاناة المريخ ستتواصل لحين اجازة النظام الاساسي ومن ثم لن نشهد امثال “شقاق” في المجالس المنتخبة لان ظهورهم ظل مرتبطا بقرارات التعيين التي تصدر من الوزير “اليسع”!

[تري من هو المدرب الذي يرشحه “شقاق” لخلافة “الزلفاني” في هذا التوقيت الذي يمكن وصفه بموسم (جني الثمار) بعد ان نجح التونسي في قيادة الاحمر لدور الثمانية من كاس زايد لابطال العرب وهل يعتقد ان ناد بحجم المريخ يمكن ان يدار بتلك الطريقة التي تعبر عن ضعف خبرات شقاق وفقدانه للحكمة؟!

مشهد اخير

[توقعنا ان يكون وداع المريخ للبطولة الافريقية بمثابة الدرس الذي يجب الاستفادة منه لكن امثال “شقاق” جعلوا الخوف يتغلغل بدواخلنا خوفا علي الاحمر خلال الفترة المقبلة.

[اجازة النظام الاساسي هو المخرج لينعتق الاحمر من قرارات التعيين التي تأتي بأمثال “شقاق”.

[ما قام به “شقاق” هو تغوّل علي صلاحيات مجلس المريخ!

[صححوا الاوضاع يا “قريش” بعيدا عن المجاملات.

