من الجنينه سلام.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ بحضور نائب رئيس الجمهوريه (كبر) تُختتم اليوم بالجنينه اضخم دوره قوميه للنازحين .

@ حضور رياضي فخيم بقيادة د. علي قاقارين والخبير الجميل محمد صالح وداعه رفقه حضور اعلامي مميز يتابع فعاليات الدوره .

@ اتحاد الجنينه بقيادة بابور ورفاقه نجح بامتياز في تنطيم الفعاليه .

@ د. برقو نجح في تحويل قضية النازحين من ملف مأساوي لنشاط مجتمعي منتج .

@ برقو حالة نشاط مجتمعي متفرد ومتجدد .

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