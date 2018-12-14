جاهزية ديارا إضافة قبل النزال !.. بقلم بابكر مختار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*نعم!

*باختصار!

*جاهزية ديارا إضافة حقيقية قبل موقعة ملعب رادس بعد غد الأحد في ذهاب الدور الأول لأبطال أفريقيا!

*نعم..غاب المحترف المالي بوبكر ديارا عن تدريبات الأزرق حوالي عشرة أيام وربما تزيد قليلا أن لم أكن مخطئا في حساب الأيام حيث أن آخر تدريباته رفقة الفرقة الزرقاء كانت قبل يوم من لقاء الأحد قبل الماضي أمام آرسنال شندي في الأسبوع الثاني لمنافسة الدوري الممتاز بالجوهرة الزرقاء والذي شهد مشاركة اللاعب المالي قبل توجهه للمطار إلي عاصمة بلاده بغرض استخراج جواز سفر جديد لإكمال إجراءات إقامته بالسودان بغرض العمل!

*نعم…أكثر من عشرة أيام قضاها محترف الهلال المالي ومتوسط ميدانه بوبكر ديارا في بلاده لإكمال إجراءات تجديد الجواز وكانت قد تسربت أخبار في وقت سابق أشارت إلى صعوبات تواجه اللاعب في اللحاق بمباراة ملعب رادس بسبب البيروقراطية المتبعة في مالي في استخراج وتجديد الجوازات رغم وجود بعض الاستثناءات للاعبين المحترفين خارج الأراضي المالية باعتبار أنهم يضخون العملة الأجنبية في خزائن دولة مالي،وأشارت أنباء رسمية إلي تحركات قام بها القطاع الرياضي لأجل المساعدة في تسريع خطوات تجديد جواز اللاعب المالي والعمل على الحاقه ببعثة الفريق في تونس خصوصا في ظل توفر رحلات طيران مباشر من العاصمة المالية وبالعكس عبر الخطوط التونسية وذلك تفاديا لصعوبة حضوره الخرطوم وتوفير الجهد والزمن!

*نجحت خطوات القطاع الرياضي بالهلال في وصول اللاعب المالي إلي العاصمة التونسية قبل ثلاثة ايام من موعد النزال المرتقب مساء الأحد في ذهاب الدور الأول لأبطال أفريقيا بملعب رادس ويبقى الرهان على مدى جاهزية ديارا للمشاركة رفقة زملاءه في مباراة مفصلية علي الصعيد القاري حيث تعتبر مباراة الأحد من الأهمية بمكان ونتيحتها تعتبر مؤشرا قويا لاتجاه بطاقة الترشح لدوري المجموعات في الأبطال مالم تحدث مفاجاءات خارج التوقعات في لقاء الحسم بعد نحو اسبوع من نزال ملعب رادس!

*نعم…جاهزية المالي بوبكر ديارا لخوض غمار لقاء الذهاب برادس تمثل إضافة حقيقية لرفاقه خصوصا وأنه يمثل رمانة وسط الميدان بفضل قوة ادائه وخبرته الطويلة التي اكتسبها خلال مشواره الاحترافي مع مختلف الأندية علما بأن المالي سبق له اللعب كثيرا علي ذات الملعب ما يعني تعوده على الاجواء التونسية وما يزيد الوضع اطمئنانا تصريحات المالي بوبكر ديارا بأنه واصل تدريباته اليوم رفقة ناديه السابق بنتلي وذلك وفق برنامج تدريبي للحفاظ علي جاهزيته البدنية…ونعود بإذن الله.

آخر الرميات

*العقلية الاحترافية التي يتمتع بها المالي بوبكر ديارا تؤمن إلي حد كبير إمكانية تشكيله الاضافة المرجوة في لقاء رادس!

*الأخبار الواردة من معسكر الأزرق تسير إلي جدية اللاعبين واقبالهم علي التدريبات بروح معنوية عالية لأجل القتال مساء الأحد ومسح الصورة الباهتة التي ظهر بها الأزرق العام الفائت في ذات الدور بالعاصمة التوغولية وخسر وقتها الرهان بثنائية للاشيء صعبت مهمته في لقاء الاياب بالجوهرة ورغم ثلاثية الرد إلا أن هدف وحيد من خطأ دفاعي هبط بالهلال إلي دور الترضية!

*ساعدونا بالدعوات الطيبات في هذا اليوم المبارك.

*اللهم ارحم واغفر لوالدي كما ربياني صغيرا..اميين.

*اللهم لك الأمر من قبل ومن بعد.

*حسبنا الله ونعم الوكيل.

*جمعة طيبة مباركة على الجميع.