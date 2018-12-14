الأزمات المستفحلة.. هل تعالجها الحلول المؤقتةو( سياسات الترقيع)..؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اختلط حابل الأزمات ببعضه البعض، واصبحت كل أزمة تجر خلفها أزمات متتالية، حيث انعكس انعدام الوقود المتكرر بصورة كبيرة على أزمة المواصلات المزمنة، وأدى الى ندرتها وانعدامها في كثير من الاحيان، وزيادة معاناة المواطنين، في ذات الوقت الذي مارس فيه سائقو المركبات العامة و(الكمسنجية) انتهازية مفرطة واستغلالاً جشعاً للأحداث على حسب خبراء، واصبح هنالك انفلات تام لقطاع المواصلات وفوضى في التعرفة والخطوط، زادت من رهق وسخط المواطنين، فيما لاذت وزارة النقل والمواصلات بالصمت المطبق والاجراءات الهزيلة، وعندما بلغت أزمة المواصلات ذروتها وضيق المواطن حده الأقصى، سارع كل مسؤول ليساهم بما عنده من حلول سريعة ومؤقتة لمجابهة هذه الأزمات، في ظل عدم وجود استراتيجية وسياسات جذرية للدولة.. لحل مشكلة المواصلات وندرة الوقود..

خطوات تنظيم

وقد شهدت معظم مواقف المواصلات بالخرطوم بالتزامن مع مشاكل الوقود أزمات خانقة على مستوى كل الخطوط، مما أدى إلى توقف عدد كبير من المركبات العامة بمختلف انواعها عن العمل في نقل المواطنين، مما تسبب في تكدس المواطنين بالمحطات والمواقف العامة باعداد كبيرة ولفترات طويلة دون فائدة، اذ تذهب البصات والحافلات وغيرها الى محطات الوقود والتي تعاني هي الأخرى من شح الوقود خاصة (الجازولين)، وتمكُث بالساعات الطوال والأيام، وفي محاولات حكومية لحل ضائقة أزمة المواصلات الخانقة، وجهت كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن أفرادها، بنقل المواطنين العالقين في المحطات المختلفة مجاناً في فترتي الصباح والمساء، وقد اوضح وزير الداخلية د. أحمد بلال عثمان عقب لقائه بمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول (أمن) صلاح عبدالله قوش أن اللقاء يأتي في اطار تنسيق الجهود الأمنية المشتركة بين الشرطة والأمن، واضاف بأن الاجتماع بحث الاوضاع الراهنة وتداعيات أزمة الوقود، وسبل تخفيف معاناة المواطنين وذلك بوضع خطة تنسيقية لتذليل ومعالجة الأزمة الراهنة، وأشار إلى أنه تم التأمين والتوجيه بتسخير كافة امكانيات الشرطة وجهاز الأمن من آليات وعربات بنقل المواطنين مجاناً في الفترات الصباحية والمسائية حتى انجلاء الأزمة وانفراجها في غضون الثلاثة أيام القادمة، ودعا بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية بأن تسهم في المساعدة على تخفيف معاناة المواطنين.

تبعه توجيه من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية معتز موسى بتسخير كافة العربات الحكومية لنقل المواطنين لأماكن عملهم، ومن ثم اعادتهم الى مناطق سكنهم، ودعا معتز في تصريحات حكومية بتسخير عربات الترحيل والعربات المخصصة والعربات الإدارية العاملة برئاسة الوزارات الاتحادية والولائية، ووحداتها التابعة في نقل وترحيل المواطنين خلال رحلات الذهاب للعمل والعودة منه.

اسطول ميري

وقد قال وزير الداخلية في حوار مع الزميلة (الصيحة)، أن بواخر الوقود وصلت بورتسودان ونتوقع خلال اليومين انفراج الأزمة، وحتى ذلك نمتلك اسطولاً كبيراً من العربات الحكومية ( حافلات – بصات- دفارات- عربات صغيرة)، وجزم بأنها ستوظف كلها لنقل المواطن اضافة لجهاز الأمن، والذي سيسخر كل امكانياته للمساهمة في نقل المواطنين الى اماكن عملهم واعادتهم لمنازلهم، ونوه الى ان مسألة الوقود ستحل جذرياً وبشكل كامل وكل الترتيبات تمت لحل الأزمة، وزاد وحتى لا تتكرر مرة أخرى لابد أن تكون هنالك ضوابط كثيرة وسياسات أخرى يجب اتخاذها.

وكأنما تطبيقاً لمقولة (آخر العلاج الكي) كانت هذه الاجراءات الأخيرة للحكومة على أعلى مستوياتها، بتسخير أسطولها (الميري) لنقل المواطنين، ولم تكن هذه المرة الأولى فقد تم نقل المواطنين قبل ذلك بنفس هذه الكيفية من قبل، ولكن تظل هذه الحلول حلولاً مؤقتة وليست حلولاً دائمة، كما ظهرت مبادرات مجتمعية قبلها اظهرت تماسك وتكافل افراد المجتمع ووقوفهم بجانب بعضهم البعض في الأزمات بنقل المواطنين عبر مركبات المواطنين الخاصة، سواء كانت عربات صغيرة أو كبيرة، وأي مركبة أو عربة في الطريق العام اصبحت هدفاً مشروعاً للمواطنين لمساعدتهم في الوصول الى اماكنهم المقصودة.

حلول مؤقتة

في الوقت الذي انقسمت فيه آراء المواطنين مابين مستحسن للخطوة ومستهجن لها، فقد استحسن عدد من المواطنين في الشوارع العامة والمواصلات شروع القوات النظامية في نقلهم بمركباتهم وحل ضائقتهم، والتخفيف عليهم من الوقوف لساعات طويلة في انتظار المواصلات، وفيهم النساء والاطفال والمرضى وكبار السن وغيرهم، بينما طالب البعض بمد المركبات العامة بالوقود وتوجيهها لنقل المواطنين من المواقف والمحطات.

وقد علق عدد من الاقتصاديين على الخطوة الاخيرة للحكومة، فقال د. عبدالله الرمادي أن هذه الخطوة عبارة عن تطييب خاطر للمواطن ليس إلا، وليست حل للمشكلة، فيما قال د. بابكر الفكي المنصور أن الخطوة (آخر ورقة للحكومة) وحل المشكلة بصورة عشوائية، وتعتبر شكل من أشكال سياسات (الترقيع)، وأشار إلى أن عربات الحكومة التي تعمل في نقل الموظفين والنظاميين تُسمى ( مواصلات الحكومة)، ونوه الى أن هذا الحل قد يكون جيدا في حال تم تنظيمه ومراقبته بصورة لصيقة وصحيحة ويحتاج الى مستوى اداري عالي لتنظيمه، واوضح أن قطاع النقل قطاع كبير ولن تغطيه هذه العربات المحدودة، والتي تحتاج اليها هذه المصالح الحكومية للالتزام بعملها، وقال بالرغم من أنها خطوة جيدة وقرار كريم من الدولة ولكنه لن يحل المشكله ويحتاج الى ضبط، وحذر، د. بابكر من أن هذه التوجه له تكلفته العالية كما قد يكون باب للفساد والتلاعب بالوقود وبيعه في السوق الأسود، واقترح بمد ادارة النقل والمواصلات بالوقود لتوزيعه على المركبات العامة في الخطوط المختلفة لنقل المواطنين بالتعرفة المحددة مع الالتزام بهذه الخطوط ومراقبتها، وطالب بحل آخر بأن تسمح محطات الوقود بوجود صف خاص بالمركبات العامة لملء الوقود والعودة للمواقف سريعاً لنقل المواطنين مع وجود وتكثيف الرقابة عليهم من قبل ادارة المواصلات.

صفقات مشبوهة

لم تأتِ أزمة المواصلات من فراغ ولم تكن انعكاساً لأزمات الوقود المتكررة، ولكن هذه المشاكل الأخيرة فاقمت مشاكل المواصلات المزمنة، وقد طرح العديد من المسؤولين والمختصين والخبراء المعالجات والحلول، ولكن لم يتم تنفيذها في حينها، ووضعها في الاعتبار وانما تم تجاهلها وعدم اخذها مأخذ الجد، وقد حاولت الحكومات المتعاقبة وضع حلول جذرية لحل مشكلة المواصلات المزمنة من خلال استيراد بصات كبيرة ( بص الوالي)، بأعداد كبيرة يعمل منها عدد قليل بينما تمكث البقية في أماكن مختلفة من العاصمة كـ( خردة ) وبصات متهالكة، وقد شابه صفقة استيراد هذه البصات وغيرها من وسائل النقل العامة مثل مواعين النقل النهرية والقطار المحلي، الكثير من شبهات الفساد المليارية إبان عهد والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر.

الحكومة لم تلتزم

وقد قال مدير ملتقى النقل والمواصلات بولاية الخرطوم المهندس عبد الواحد عبد المنعم في تصريحات سابقة إن الموازنة التي رفعتها وزارة البنى التحتية لسد احتياجات المواطن في خدمات الطرق هي ملياران وأربعمائة جنيه، صُدق منها (800) مليون أي أنه لا يتعدى الـ(20 %) من التكلفة التي وضعتها الوزارة لصالح خدمة المواطن، وقس على ذلك في مختلف الخدمات، وأضاف وقد وضعنا مخططاً كاملاً قامت به شركة مافيت الإيطالية يتضمن المخطط عدة مخططات أولها عمرانية ومخطط للنقل والمواصلات من بينها إعادة النقل النهري للنقل المحلي وكذلك المترو والترام، وتابع وحسب الدراسات التي قامت بها الشركة أن القطار في المرحلة الأولى للمشروع وضعت له شبكة تربط أم درمان ببحري والخرطوم، بالتكامل مع شبكة الترام خط أول يبدأ من أم درمان بالقرب من استاد الهلال مروراً بالخرطوم سنتر والجامع الكبير، ممتد إلى مطار الخرطوم، وزاد أما الخط الثاني من السوق المركزي بحري إلى مركز الخرطوم. وكذلك قدمت شركة ألمانية مخططها، لذا لابد من وضع استراتيجية كاملة لاستخدام (الترام، القطار، النقل النهري)، وكافة وسائل النقل الموجودة، في الدراسة التي تندرج داخلها حتى الدراجات، والتي بلغت التكلفة الإجمالية للقطارات المحلية (155) مليون دولار تشمل المحطات والبنى التحتية.