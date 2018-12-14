إصابة جندي إسرائيلي بجروح جراء طعن فلسطيني له

رام الله — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك": "أصيب جندي في موقع عسكري بالقرب من بلدة بيت إيل، فبعد تحقيق أولي يتضح أنه خلال تراشق اندلع بينهما قام المخرب بطعن الجندي بسكين وأصابه أيضا بواسطة حجارة من مسافة قصيرة".

وأضاف أدرعي: "من المؤشرات في الميدان يتضح أن المخرب أصيب أيضا خلال التراشق حيث أن التحقيق متواصل وقوات جيش الدفاع تواصل أعمال التمشيط في المنطقة".

وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت مقتل إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بإصابات خطيرة في عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة "بنيامين" شرق مدينة رام الله، وذكرت المصادر أن القتلى والمصابين في العشرينات من العمر.

وتحدثت تقارير، حسبما نشرت "هيئة البث الإسرائيلية"، بأن عملية إطلاق النار نفذت من سيارة عابرة، وقالت إنه على ما يبدو تم إطلاق النار اتجاه منفذ العملية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.