الجيش الإسرائيلي يعتقل 100 فلسطيني منذ فجر الخميس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



اعتقل الجيش الإسرائيلي ما يزيد عن 100 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ومدينة القدس منذ فجر الخميس، بحسب بيان نادي الأسير الفلسطيني.



وقال النادي، في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، الجمعة، إن الاعتقالات طالت غالبية محافظات الضفة الغربية.



وأوضح أن من بين المعتقلين نائبيْن في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، وسيدة.



ورافق عمليات الاعتقال اعتداءات وتفتيش منازل وتخريب مقتنياتها، وترهيب السكان.



ويسود توتر شديد الضفة الغربية؛ حيث قتل الجيش الإسرائيلي في اليومين الماضيين 4 فلسطينيين، بدعوى تنفيذهم هجمات.



وأمس قُتل جنديان إسرائيليان، وأصيب آخران بجروح خطيرة، في إطلاق نار شرق مدينة رام الله.

وقرر جيش الاحتلال فرض حصار على المدينة، مستمر منذ يومين، وأطلق حملة تفتيش عن منفذي الهجوم.