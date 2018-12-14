شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين: الرئيس السيسي سيقود أفريقيا إلى الأمام وسيفتح ملفات عديدة والان مع التفاصيل

سعيا لتوطيد أواصر الترابط بين مصر والدول الأفريقيه، وإيمانا منه بالدورالوطنى لمصر كقوى ناعمة في القارة السمراء، استقبل رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادي العربي والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس نيجيريا السابق أولوسجان أوباسانجو، ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلى مريام ديسالين، ولفيف من كبار الشخصيات الأفريقية التي شاركت في منتدى أفريقيا الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، وكان في استقبالهم أيضا طارق أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة كليوباترا جروب.

ولفتح نافذة مصر أمام الدول الأفريقية، اصطحب أبو العينين، رئيس نيجيريا السابق، رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الإفريقي، أولوسيجون أوباسانجو، في جولة تفقدية بشبكة الطرق والأنفاق، ومحطة الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، لـ أوباسانجو على أن مصر تفوقت على الولايات المتحدة الأمريكية في سرعة الانتهاء من المحطات الكهربائية

وكشف خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن أنها ستضم 7 ملايين مواطن، مع إقامة نقلة حضارية في مسألة الإسكان، وإقامة عاصمة جديدة في كل محافظة.

وشرح محمد أبو العينين لرئيس نيجيريا السابق ما تعرض له فى فترات معينة مرت بها مصر وتهديد بعض الاشخاص فى عهد الإخوان له بالقتل، وكشف له عدم رغبته فى مغادرة مصر.

وخلال حفل العشاء، الذي أقامه، لفت أبو العينين إلى أن الجميع من الدول الأفريقية، يؤكدون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقود أفريقيا إلى الأمام، وسيفتح ملفات عديدة، وتحدثوا عن أن القارة تمتلك مقومات كثيرة.

وقال أبو العينين: "إن مصر أصبحت في صدارة أفريقيا، تستضيف كمًا هائلًا من الشباب على مستوى القارة؛ موضحًا أن إمكانيات القارة السمراء تجعلها مطمعًا للعالم كله لما فيها من "ماس ويورانيوم ونحاس ومعادن نفيسة وغاز وبترول"؛ مضيفا: «أفريقيا قارة غنية بشبابها ومواردها».

وتابع أبو العينين أن الشباب الأفريقي لديهم رؤية مستقبلية للقارة؛ لافتًا إلى أن مصر سوف ترأس الاتحاد الأفريقي العام المقبل وستجعل الحركة الاستثمارية في القارة نشيطة.

وأشار أبو العينين إلى أهمية التعاون الأفريقي الأفريقي في شتى المجالات؛ مؤكدًا أن مشكلة التجارة في النقل وعدم وجود سياسات ترويجية وغياب المعلومات.

وأضاف أبو العينين؛ أن هناك فكرًا جديدًا غير تقليدي استثماري ضخم يغزو العالم؛ ويجب أن تستغله مصر وأفريقيا؛ وآن الأوان أن تصدر أفريقيا للعالم، لافتا ان أوروبا كانت تريد استغلال قدرات افريقيا، وعليها أن تشارك بالجزء التمويلي والتكنولوجي لأنها تبحث عن المكسب.

وأضاف أبو العينين؛ أن الطاقة المحرك الأساسي في كافة الاستثمارات ولابد من الاستفادة من الطاقة الشمسية؛ منوها إلى أن الشمس تتعامد على أفريقيا 4000 ساعة في السنة؛ وهي من أعلى معدلات الساعات التي من الممكن أن تستغل في توليد الطاقة.

وأردف أبو العينين؛ أن مصر سوف تقوم بدورها المطلوب تجاه أفريقيا؛ والرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على فعل أشياء كثيرة جدا ليقود التنمية في أفريقيا، مؤكدا على أن استضافة مصر للمؤتمرات الأفريقية والعالمية؛ رسالة للعالم كله أن مصر آمنة ومستقرة؛ لأن القوات المسلحة استطاعت أن تحاصر الإرهاب وأمنت العالم من الارهاب والارهابيين.

وأوضح أبو العينين أهمية طرح خريطة الاستثمار الإفريقي في شتى المجالات؛ وضرورة التعاون العلمي بين القارات؛ وان تخاطب أفريقيا أوروبا لتتغير البنية الأساسية الافريقية للأفضل، مؤكدا أنه يجب الاستعانة بمتخصصين في مجال الاستثمار في الزراعة والصناعة واستخراج المعادن وغيرها للترويج لتلك الاستثمارات في العالم؛مرددا: « لابد من تقديم فكر جديد ومنظومة جديدة».

وأوضح أبو العينين؛ أنه لابد من تعظيم القيمة المضافة لموارد القارة؛ لافتا أن مصر لديها رؤية قوية وسوف ترأس القارة الأفريقية في بداية العام المقبل؛ وهي جديرة بذلك لأنها أكبر دولة أفريقيا، مؤكدا أن مصر من أولى الدول التي تدعم أفكار الشباب في الاستثمار منها؛ «فكرتك شركتك» مما ييسر الأمور لصغار المستثمرين .