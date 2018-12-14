شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتحايل إيران على العقوبات الأمريكية لشراء طائرات ركاب؟ والان مع التفاصيل

قال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، علي عابد زاده، إن المنظمة وافقت على انضمام طائرات "سوبرجت 100"، أحد منتجات شركة سوخوي الروسية، إلى أسطول طائرات نقل المسافرين في البلاد.

وأضاف زاده، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (فارس)، الأربعاء، أن شركة سوخوي الروسية تصنع هذه الطائرات، وقد حصلت على التراخيص اللازمة من منظمة الطيران المدني الروسية.

وتابع: "في حال أبدت الشركات الإيرانية رغبتها في استخدام هذا النوع من الطائرات، إضافة إلى رغبة المنتج ببيعها، فإن منظمة الطيران المدني الإيرانية على استعداد لاتخاذ قرار نهائي بشأن شراء هذه الطائرة".

وأشار زاده إلى مطابقة هذه الطائرات لجميع المواصفات العالمية واستخدامها في التحليق دون وجود مشكلات، مؤكدًا عدم وجود أسباب لرفض استخدامها، موضحًا أن هذه الطائرات تنتجها روسيا بالتعاون مع بعض البلدان الأوروبية.

وتسعى إيران إلى تحديث أسطول طائراتها القديم، في خطوات حثيثة للتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، حيث ألغت وزارة الخزانة الأمريكية رخصًا لبوينج وإيرباص لبيع طائرات ركاب لإيران.

وتتضمن غالبية الطائرات التجارية الحديثة ما يزيد على 10% مكونات أمريكية الصنع، وهو ما يتطلب موافقة وزارة الخزانة الأمريكية لشراء إيران لهذه الطائرات.

وتشير تقارير صحفية لوسائل إعلام إيرانية، إلى حاجة البلاد لنحو 500 طائرة في الوقت الحالي لضمها إلى أسطول طيرانها لنقل الركاب.