مقتل إسرائيليين اثنين في إطلاق نار بالضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جنود إسرائيليون ومسعفون قرب موقع إطلاق النار برام الله - رويترز
أعلن التلفزيون الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 2 آخرين بعد إطلاق النار عليهم، شرق رام الله، بالضفة الغربية.
وقالت تقارير إن "المصابين تم نقلهما في سيارات الإسعاف لتلقي العلاج في المستشفيات لكن إصاباتهما خطيرة للغاية".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن "الحديث يدور عن جنود إسرائيليين".
وذكرت طواقم الإسعاف الإسرائيلية أنها قدمت الإسعافات للمصابين، مؤكدة أن جروحهما خطيرة.
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