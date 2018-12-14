الان تتابع ٢٢ تطبيقًا لأندرويد عليك إزالتها فورا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

تتظاهر تطبيقات “Clickfraud“ بأنها برامج عادية مثل الألعاب التي ينشئها مطورو تطبيقات الجوّال لخداع المستخدمين لتنزيل الإعلانات المنبثقة وحتى البرامج الضارة.

وعثر بعض مختصي أمان هواتف أندرويد على 22 تطبيقًا يستضيفها متجر Google Play، والتي تم تنزيلها أكثر من مليوني مرة، لا تظهر الإعلانات للمستخدم، ولكنها تظهر في نافذة متصفح مخفية بدلًا من ذلك، ولا تزعج المستخدم.

تقوم البرمجيات الخبيثة باختلاق مستخدم وهمي يتفاعل مع الإعلان، حتى تضع في اعتبار المستخدم أن الاتصال كان مشروعًا، وهذا يعني أن المطورين يحققون المزيد من المال.

وجد الخبراء في شركة البرمجيات الأمنية “Sophos“ أن معظم هذه التطبيقات لم يتم ملاحظتها من قبل المستخدمين لأشهر أو حتى سنوات.

وأوضح الباحثون: “من وجهة نظر المستخدم، تستنزف هذه التطبيقات بطارية هواتفهم وقد تتسبب في زيادة استخدام البيانات؛ لأن التطبيقات تعمل باستمرار وتتواصل مع الخوادم في الخلفية”.

من شأن استخدام التطبيقات الضارة على هاتفك زيادة استخدام البيانات واستنزاف سريع لعمر البطارية.

فيما يلي قائمة بأسماء التطبيقات ومطوريها: