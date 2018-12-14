شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الكويتية: لا صحة لإقامة قاعدة بحرية بريطانية فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الخارجية الكويتية، صحة ما تردد حول إقامة قاعدة بحرية بريطانية فى الكويت، مؤكدة فى الوقت نفسه قوة العلاقات والتعاون بين البلدين فى شتى المجالات.

وقال مساعد وزير الخارجية الكويتى لشؤون أوروبا وليد الخبيزى - فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى الاجتماع الـ 13 للجنة التوجيه المشترك الكويتية البريطانية - إنه على مستوى لجنة الدفاع، هناك استمرار للتعاون المثمر والقوى فى هذا المجال، مشيرا إلى أن أى طلب بوجود قواعد عسكرية أو غيرها ينبع عن التعاون، مشددا فى الوقت نفسه على عدم وجود أى مشاورات حول إقامة قاعدة بحرية بريطانية فى الكويت؛ حيث إن الكويت برجالها وجيشها ومؤسساتها العسكرية، قادرة على الذود عن أمنها.

وأكد أن التعاون العسكرى بين البلدين ليس وليد اليوم؛ حيث كانت بريطانيا أول من دافع عن الكويت خلال الغزو العراقي، دون أن يكون لديها قاعدة فى الكويت آنذاك، مشيرا إلى استمرار التفاهم بين البلدين؛ للارتقاء بالتعاون بين جيشى البلدين والمؤسسات العسكرية فيهما.

وأوضح أن اجتماعات لجنة التوجيه المشترك بين الكويت وبريطانيا، تأتى لاستكمال الملفات التى نوقشت فى لندن خلال يونيو الماضي، ولا يوجد أى جديد حول هذه الملفات، مشيرا إلى أن ملف التعليم يحظى باهتمام كبير من الكويت، التى تطالب دائما بتوفير تسهيلات للطلبة الدارسين فى بريطانيا وتجديد إقاماتهم، فضلا عن تقديم تسهيلات للمرضى.

وحول زيارة وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطانى اليستر بيرت للكويت يوم /الأحد/ المقبل، وإذا ما كانت هناك اتفاقيات ستوقع خلال الزيارة، أكد مساعد وزير الخارجية الكويتى لشئون أوروبا أنه لا توجد أى اتفاقيات جديدة، لكن سيتم التوقيع على خطة العمل التى تم الاتفاق عليها فى اجتماعات يوم /الخميس/ الماضى، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا التحضير لإبرام اتفاقيات خلال الفترة المقبلة، وتعديل فى بعض الاتفاقيات المتعلقة بالازدواج الضريبي؛ وذلك مع ازدياد الاستثمارات الكويتية الخاصة فى بريطانيا، من خلال وضع آلية لمنع لازدواج الضريبي.