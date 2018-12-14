شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سوريا الديموقراطية تطرد تنظيم داعش من بلدة هجين فى شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت قوات سوريا الديموقراطية، فجر الجمعة على هجين، أبرز وأكبر بلدات الجيب الأخير الذى يسيطر عليه تنظيم داعش فى شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس، "بعد أسبوع من المعارك والقصف العنيف، تمكنت قوات سوريا الديموقراطية (تحالف فصائل كردية وعربية) بدعم من التحالف الدولى (بقيادة واشنطن) من طرد تنظيم داعش من هجين" فى الجيب الواقع فى ريف دير الزور الشرقى بمحاذاة الحدود العراقية.