الهلال يرفع درجة الاستعداد..“الزعفوري” يرسم خارطة عبور الافريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رفع الهلال درجة التحضيرات تأهباً لمواجهة الأفريقي التونسي، مساء (الأحد) في ذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، ويؤدي الأزرق تدريبه الثالث اليوم في تونس، حيث يقود التونسي “الزعفوري” التدريبات التي يشارك فيها (20) لاعبا بعد إبعاد عدد من العناصر بقيادة جمعة جينارو ونزار حامد، ويسعى الزعفوري للاستقرار على التشكيلة المثالية التي سيخوض بها الأزرق المواجهة فيما تعززت القائمة بانضمام المالي ديارا لاعب الوسط للمجموعة ويختار الجهاز الفني التشكيلة الأساسية من خلال التدريب الرئيس الذي سيؤديه الفريق غدا حيث يأمل في تألق جماعي لكل العناصر للحصول على مكان في التشكيل الذي يتوقع أن يشهد عودة الأوغندي جمال سالم للمشاركة أساسيا من جديد، ويسيطر تفاؤل كبير في معسكر الأزرق بقدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة في لقاء الذهاب رغم المنافس الشرس الذي يتسلح بأربعين ألف مشجع متوقع أن يكونوا حضورا في مدرجات ملعب رادس العملاق لمساندة فريقهم، حيث يركز الزعفوري على عامل الحماس لدى اللاعبين بالإضافة إلى تطبيق المطلوب في اللقاء وبحسب سيناريو الجهاز الفني أملا في قلب الطاولة على أصحاب الأرض ومغازلة مرحلة المجموعات للنسخة الحالية من المسابقة.