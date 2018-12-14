ارتفاع أسعار السمسم ببورصة القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - سمسم

الخليج 365 :

قفزت أسعار محصول السمسم، بسوق محاصيل ولاية القضارف أمس مقارنة بالأسبوع الماضي، وقال عدد من التجار بالسوق إن الزيادة بلغت (20%) في سعر قنطار السمسم بسبب إغلاق السوق لمدة يومين حداداً على ضحايا الطائرة التي أودت بحياة والي الولاية وآخرين.

وأوضح عضو المجلس التشريعي ورئيس اللجنة الزراعية بتشريعي القضارف وليد حسن علي أن وارد محصول السمسم بسوق المحاصيل يوم أمس الخميس بلغ (26) ألفاً و(972) جوالاً بيع منها (13) ألف ومائة وسبعون جوالاً، وتم رفض (13) ألف وثمانمائة واثنين جوال، لافتاً إلى أن الرفض هو إحجام التجار عن البيع وتركه في (مساطب السوق)، مشيراً إلى أن سعر البيع للقنطار يتوقف على حسب جودة المحصول حيث بلغ سعر القنطار عالي الجودة (4) آلاف وثلاثمائة تسعة وتسعين جنيهاً، فيما بلغ سعر القنطار الأقل جودة (3) آلاف وخمسمائة وعشرة جنيهات، مبيناً أن سعر القنطار الأسبوع الماضي هو (3) وثمانمائة وأربعون جنيهاً، وسعر الأمس هو (4) آلاف وثلاثمائة تسعة وتسعون جنيهاً، لافتاً إلى أن الزيادة تساوي (559) جنيهاً.

ونوه بحسب صحيفة السوداني الصادرة يوم الجمعة علي إلى ابتداء عملية ورود محاصيل الذرة بالسوق حيث يتراوح سعر البيع لأردب محصول الذرة (الفيتريتة) ما بين ألف وسبعمائة، إلى ألف وثمانمائة جنيه، فيما يتراوح سعر أردب محصول الدخن ما بين (3) آلاف وثلاثمائة، إلى (3) آلاف وخمسمائة جنيه.