شهاب محمد - الخرطوم - مظاهرات حاشدة في هنغاريا بسبب قانون العمل

الخليج 365:

شهدت العاصمة المجرية، الخميس، مظاهرة نظمها الآلاف، ضد قانون العمل الجديد المقترح، المعروف باسم “قانون العبيد”، ويسمح لأرباب العمل بطلب ما يصل لـ400 ساعة من العمل الإضافي بالسنة بدلًا من 250.

وأطلق التشريع الجديد موجة من ردود الفعل، خصوصا في العاصمة بودابست، ورفع من حدّة الاعتراض على سياسة الحكومة المجرية التي يتزعمها فيكتور أوربان.

وهتف المتظاهرون: “خوَنة خونة” و”أوربان اذهب إلى الجحيم”، فيما واجهتهم مئات العناصر من قوات الشرطة بالقرب من مبنى البرلمان.

وتعتبر الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون للبرلمان، أنه يعود بالفائدة على الموظفين الذين يرغبون بالعمل لساعات إضافية، وعلى أرباب العمل الذين يحتاجون إلى مزيد من القوى العاملة.

لكن اتحادات القطاع التجاري والأحزاب المعارضة طالبت بإلغاء ما وصفوه بأنه “قانون العبيد”، ودعت أحزاب المعارضة إلى التظاهر في الشوارع، كما قدم نواب حزب “جوبليك” القومي عريضة تطالب بسحب مشروع القانون.

عربي21