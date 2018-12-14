شهاب محمد - الخرطوم - بعد ابتعادها عن الأضواء.. سوزان مبارك تظهر في مقهى الخليج 365: ظهرت سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، في أحد مقاهي القاهرة، بعد غياب طويل عن الظهور.

ونشر ناشطون صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر سيدة مصرية إلى جانب سوزان مبارك، في مقهى بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وتبلغ سوزان مبارك من العمر 77 سنة.

ومنذ ثورة يناير 2011، عزفت سوزان مبارك عن الظهور الإعلامي، لا سيما أن زوجها وابنيها قبعا في السجن عدة شهور. عربي21

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