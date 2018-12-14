رسمياً…اتحاد الكرة يخاطب المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم رسمياً نادي المريخ مستفسراً عن الوضع الإداري بالنادي بعد أن تم تعيين المجلس من قبل الاتحاد في وقت سابق لإجازة النظام الأساسي الجديد، وتحديد موعد الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى الأمور الإدارية في

النادي في المرحلة المقبلة، وكان من المفترض أن تنعقد الجمعية العمومية لنادي المريخ في الثلاثين من ديسمبر الحالي بعد أن تم التأمين عليها من قبل مجلس الإدارة لكن المشادات التي حدثت في ورشة إجازة النظام الأساسي بين أعضاء المجلس تسببت في عدم حسم ملف الجمعية العمومية حتى الآن.