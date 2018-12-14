الفحوصات تبعد بكري المدينة شهرين عن الملاعب

شهاب محمد - الخرطوم - بكري الخليج 365 : كشفت الفحوصات الطبية بشأن إصابة لاعب المريخ بكري عبد القادر الشهير بـ”العقرب” عن تمزّق حاد في العضلة الخلفية سيغيب على أثرها عن الملاعب لمدة شهرين .وقابل العقرب خلال الايام الماضية الطبيب المصري المعروف احمد عبد العزيز، وحرص الاخير على معاينة حالة اللاعب وطالبه باجراء بعض الفحوصات قبل ان يعود ويطلب منه الانتظار ريثما يتم التشخيص النهائي للحالة ووضع البرنامج التأهيلي

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