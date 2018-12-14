استهداف زراعة 120 ألف فدان قمحا بالولاية الشمالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عقدت اللجنة العليا للموسم الشتوي بالولاية الشمالية اجتماعا اليوم بدنقلا برئاسة ممثل والي الولاية الشمالية وزير الصحة والتنمية الاجتماعية الدكتور عبد الرؤوف قرناص؛ واطمأن الاجتماع على سير زراعة الموسم الشتوي الحالي والمعوقات التي تواجهه.

وأكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف المهندس عبد الهادي الحاج – في تصريح لـ”سونا” – إنه تم حتى الآن زراعة 72 الف فدان من محصول القمح من جملة المساحة المستهدفة لهذا العام والبالغة 120الف فدان، وأن الترتيبات تتواصل بصورة طيبة لزراعة بقية المساحات حتى نهاية هذا الشهر، مشيرا الى أن الاجتماع اطمأن كذلك على موقف انسياب الجازولين الزراعي بكل مناطق الولاية؛ بجانب توفر مدخلات الإنتاج عبر البنك الزراعي، مضيفا أن الاجتماع وجه بالمتابعة اليومية للموسم الشتوي وتذليل كافة المعوقات وصولا لزراعة جميع المساحات المستهدفة والبالغة 450 الف فدان.

من جانبه؛ أكد الأستاذ تاج السر محمد طه رئيس اللجنة الزراعية بمجلس تشريعي الولاية الشمالية؛ أن الاستعدادات بدأت ومنذ وقت مبكر لتوفير الحاصدات المطلوبة؛ وذلك من خلال الشراكات مع عدد من الجهات، مشيدا بجهود وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية وحرصها على إنجاح الموسم الشتوي الحالي، داعيا المزارعين للإقبال على زراعة محصول القمح.