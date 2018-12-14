شهاب محمد - الخرطوم - البنتاغون يسعى لاسترداد 331 مليون دولار من السعودية والإمارات

الخليج 365:

تسعى وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون” إلى استرداد 331 مليون دولار من السعودية والإمارات من عمليات إعادة تزويد الطائرات الحربية بالوقود في حرب اليمن بسبب خطأ محاسبي، وفقا لما كشفه السيناتور جاك ريد، الذي طالب، أيضاً، بإجراء تحقيق في حسابات المساعدة الجوية الأمريكية لدول التحالف العربي.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أنها لم تتعقب المدفوعات بشكل صحيح. في حين قال ريد، أكبر ديمقراطي في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن هذه أخبار جيدة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة مشيرا إلى ضرورة الحاجة إلى رقابة قوية على وزارة الدفاع.

وأضاف ريد: “لا يجب إجبار الشعب الأمريكي على تحمل هذه التكاليف”، وقال إنه يشجع وزارة الدفاع على اتخاذ خطوات للحصول للحصول على كامل المبلغ .

ووفر الجيش الأمريكي عمليات إعادة التزود بالوقود للتحالف الذي تقوده السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن حتى نوفمبر/ تشرين الثاني عندما انتهت المساعدات وسط انتقادات متزايدة في الكونغرس لحرب اليمن.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 56 إلى 41 صوتا، الخميس، لإنهاء التورط الأمريكي في الحرب التي أثارت غضباً بين المشرعين بسبب الغارات الجوية السعودية على المدنيين وانتشار المجاعة في البلاد التي دمرتها الحرب.

وجادلت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضد وقف الدعم للسعوديين بحجة القول إنها ضرورية لمواجهة إيران والجماعات الإرهابية.

القدس العربي