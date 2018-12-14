توجيه بحظر صادر الجلود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجَّه بنك السودان أمس بحظر صادر الجلود. وأشار في تعميم للمصارف أمس إلى أن الحظر تَمَّ بناءاً على قرار وزاري لوزير الصناعة بعدم تنفيذ أية عمليات تتعلق بصادر الجلود الخام والفشودة والمملحة.

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