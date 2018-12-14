شركة مناجم المغربية تتجه لتوسعة إنتاجها لـ(4) أطنان ذهب قريباً

شهاب محمد - الخرطوم - ذهب الخليج 365 : بحث رئيس مجلس الوزراء معتز موسى مع وفد شركة مناجم المغربية سير مشروعات الشركة الخاصة بالتعدين عن الذهب داخل السودان.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بمجلس الوزراء وفدَ الشركة برئاسة يوسف الحجام بحضور سفير المملكة بالسودان محمد ماء العينين.

وأوضح الحجام في تصريحات صحفية أن الشركة لديها عقود امتياز للتعدين في السودان منذ ٢٠٠٩م مبيناً تمكنها من الوصول إلى احتياطي مهم من الذهب في منطقة شمال أبو حمد، لافتاً لإقامة الشركة مشروعاً أوليَّاً يُنتج ٨٠٠ كيلو جرام من الذهب في العام بجانب مشروع توسعة يستهدف إنتاج طنين من الذهب في السنة خلال العام المقبل، فضلاً عن توسعة أخرى تستهدف إنتاج ٤ أطنان من الذهب في المستقبل القريب.

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