شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سلّم مجلس إدارة نادي المريخ، جميع اللاعبين الذين لديهم متأخرات كامل مستحقاتهم بما في ذلك حوافز التسجيلات والرواتب وحوافز المباريات وكل المتأخرات، وتمّت هذه الخطوة تحت إشراف رئيس البعثة “كمال شقاق” رئيس بعثة المريخ إلى الجزائر مما أدى لحالة من الارتياح التام وسط اللاعبين لهذه الخطوة بعد أن أوفى المجلس بعهده ولم يتردد على الإطلاق في تسليم اللاعبين كامل مستحقاتهم.

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المريخ يسلم اللاعبين مستحقاتهم المالية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .