شركة (SES) التركية السودانية تعلن عن تصنيع أبراج الضغط العالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : انعقد أمس (الأربعاء) برئاسة الشركة السودانية لنقل الكهرباء الاجتماع الأول لمجلس إدارة شركة (SES) التركية السودانية لتصنيع وتوفير أبراج الضغط العالي المستخدمة في الجهود (110 _220_500) كيلو فولت والنواقل المستخدمة في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتوفير أبراج الضغط العالي، إلى جانب أسلاك التوصيل لشبكتي النقل والتوزيع. وأشار الاجتماع إلى أن المصنع سيؤدى إلى المحافظة على العملة الصعبة وتقليل التكلفة كما أنه يشكل دفعة كبيرة لتنفيذ مشروعات ربط ولايات دارفور ،وجنوب كردفان، وجنوب النيل الأزرق بالشبكة القومية،بالإضافة إلى تنفيذ خطة تقوية الشبكة القومية وفك الاختناقات ، وتمكين الشبكة من استيعاب مشروعات الطاقات الجديدة.

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