صورة نادرة لملك سعودي في لبنان قبل 65 عاما

وقال الحساب إن الصورة تعود لزيارة الملك سعود إلى قلعة بعلبك في لبنان، وقتما كان وليا للعهد، والتي التقطت له في عام 1953.

والصورة تجمع الملك سعود مع عدد من المسؤولين في قلعة بعلبك التاريخية.

وتقع القلعة في مدينة بعلبك التي تعتبر من أهم المدن السياحية في لبنان والعالم، نظرا لاحتوائها على معابد وآثار رومانية ترجع لآلاف السنين.

وأنشأها الفينيقيون في أوائل العام 2000 قبل الميلاد، فبنوا فيها أول هيكل لعبادة إله الشمس، "بعل"، ومن هنا حصلت المدينة على اسمها، واحتلها الإغريق في عام 331 قبل الميلاد، حيث غيروا اسمها إلى "هيليوبوليس" أو "مدينة الشمس"، ومن ثم وقعت بعلبك تحت السيطرة الرومانية في القرن السادس قبل الميلاد.