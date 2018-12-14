رئيس مجلس النواب الليبي يوقع مع "الدوما" اتفاقية لتعزيز العلاقات

موسكو- سبوتنيك. وقال أبلحيق، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "وصل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له الذي يضم عددا من السادة أعضاء مجلس النواب إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية".

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وتابع: "التقى المستشار عقيلة صالح والسادة النواب سالم قنان، صالح هاشم، مصباح دومه برئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين وبحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين في كافة الجوانب الأمنية والعسكرية لاسيما في مجال تدريب الكوادر العسكرية والأمنية التي ستساهم في دعم أمن واستقرار ليبيا المساهمة في مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي ودور روسيا في إعادة الإعمار في ليبيا".

وأضاف: "المباحثات شملت تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما الروسي".

كما لفت إلى أنه في "ختام المباحثات وقع مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما الروسي اتفاقية لتعزيز العلاقات بين المجلسين، وتأسيس لجنة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك".