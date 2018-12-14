رئيس مجلس النواب الليبي يوقع مع "الدوما" اتفاقية لتعزيز العلاقات

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موسكو- سبوتنيك. وقال أبلحيق، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "وصل فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق له الذي يضم عددا من السادة أعضاء مجلس النواب إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية".
© AFP 2018 / Abdullah Doma
وأضاف: "المباحثات شملت تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما الروسي".
كما لفت إلى أنه في "ختام المباحثات وقع مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما الروسي اتفاقية لتعزيز العلاقات بين المجلسين، وتأسيس لجنة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
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