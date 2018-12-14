إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في الضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة، اليوم الجمعة، بعد أن ضربه فلسطيني بحجر قرب مستوطنة يهودية، وسط الضفة الغربية.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، " أصيب جندي بجروح متوسطة بعد إندلاع عراك بينه وبين فلسطيني ضربه بحجر من مسافة قريبة في موقع جوار مستوطنة بيت ايل" القريبة من رام الله.

وأضاف" تم إجلاء الجندي لتلقي العلاج في المستشفى ".

واشار الى ان " التفاصيل الكاملة للحادث لا زالت قيد المراجعة مع انتشار قوات من الجيش في المنطقة".

ولم يوضح الجيش الاسرائيلي مصير الفلسطيني.

وتشهد الضفة الغربية منذ عدة ايام تصاعدا ملحوظا في الأحداث بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية.