القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365
أصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة، اليوم الجمعة، بعد أن ضربه فلسطيني بحجر قرب مستوطنة يهودية، وسط الضفة الغربية.
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، " أصيب جندي بجروح متوسطة بعد إندلاع عراك بينه وبين فلسطيني ضربه بحجر من مسافة قريبة في موقع جوار مستوطنة بيت ايل" القريبة من رام الله.
وأضاف" تم إجلاء الجندي لتلقي العلاج في المستشفى ".
واشار الى ان " التفاصيل الكاملة للحادث لا زالت قيد المراجعة مع انتشار قوات من الجيش في المنطقة".
ولم يوضح الجيش الاسرائيلي مصير الفلسطيني.
وتشهد الضفة الغربية منذ عدة ايام تصاعدا ملحوظا في الأحداث بين الفلسطينيين والقوات الاسرائيلية.
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جندي إسرائيلي بجروح متوسطة في الضفة الغربية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة انباء الاناضول وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة انباء الاناضول ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .