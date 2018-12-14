اسرائيل تعتقل 40 فلسطينيا في الضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي 40 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية غالبيتهم من حركة حماس.

وقال الجيش في بيان ، اليوم الجمعة، أنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهةالضلوع بنشاطات شعبية مسلحة.

وأضاف "من بين المعتقلين 37 ناشطا في حركة حماس"

وتابع"تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز مساء أمس الى أجهزة الأمن الاسرائيلية بتوسيع الاعتقالات في صفوف حركة " حماس" ردا على عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية.

وعادة ما تتم الإعتقالات من المنازل الفلسطينية خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى( تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين ل 6000 معتقل بينهم 270 طفلا و52 معتقلة و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) و430 معتقلا إداريا (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية.