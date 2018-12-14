شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال روبو .. صفعة جديدة لتنظيم الحمدين في الصومال والان مع التفاصيل

صفعة جديدة تلقاها تنظيم الحمدين في الصومال، فبعد محاولاته المستميتة للسيطرة على الأراضي الصومالية من خلال نشر الفوضى ودعم الميليشيات المتطرفة في المنطقة، أعلنت السلطات الصومالية اعتقال أبومنصور مختار روبو نائب الرئيس السابق والمتحدث الرسمي السابق باسم حركة الشباب الصومالية المتشددة وأول مرشح رسمي لانتخابات الرئاسة في ولاية جنوب غرب الصومال .

واعتقلت القوات الإثيوبية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) صباح اليوم الخميس المرشح الرئاسي مختار روبو أبو منصور، وذلك وفقا لتقارير واردة من مدينة بيدوا.

وحذر مراقبون من أن روبو ربما يكون يكون حيلة من الحكومة القطرية بعد أن نشرت جماعات صومالية منافسة وثيقة تؤكد الدور الذي لعبته الدوحة في وجهه الجديد، حيث ذكر مراقبون أن روبو يرتبط بعلاقات مع الدوحة لا سيما بعد أن ساعده الإعلام القطري في محاولته لتنظيف اسمه.

ولم تتوفر أي تفاصيل حول ملابسات اعتقال الإرهابي السابق الذي أعلن نيته في الترشح بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ولاية جنوب غرب الصومال في التاسع عشر من ديسمبر الجاري.

وكانت مدينة بيدوا قد شهدت حالة من التوتر بعد الاعتقال حيث أفادت مصادر صحفية لموقع جوهر الصومالي بسماع أصوات طلقات نارية بالمدينة.

هذا بجانب أن الحكومة الصومالية كانت قد عارضت مشاركة روبو المنشق من حركة الشباب في الانتخابات الرئاسية في الولاية، إلا أن اللجنة المنظمة لتلك الانتخابات أكدت أنه لا يوجد مسوغ قانوني يمنعه من المشاركة ومنحته أوراق الترشح.