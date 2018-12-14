الرئيس الإريتري يبدأ أول زيارة رسمية إلى الصومال

وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي قبل قليل إلى العاصمة الصومالية مقديشو في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وكان في استقبال أفورقي في مطار آدم عدي الدولي في مقديشو الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ومسؤولون آخرون من الحكومة الصومالية.

وتأتي هذه الزيارة وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أغلقت قوات الأمن الطرق والشوارع الرئيسية في مقديشو.

وقالت الرئاسة الصومالية إن قمة ستعقد بين البلدين لبحث تطور العلاقات.

وتعد زيارة الرئيس الإريتري هي الأولى له منذ استقلال إريتريا.

ووقعت كل من إريتريا وإثيوبيا والصومال اتفاقية التعاون المشترك في ديسمبر الماضي.

وكان يماني مسقل وزير الإعلام الإريتري قال إن الرئيس أسياس أفورقي اتجه إلى الصومال في أولى زياراته إلى ذلك البلد.

وكتب الوزير على تويتر: "زيارة الرئيس أسياس التاريخية جزء لا يتجزأ عن القمم الثلاثية التشاورية بين رؤساء دول وحكومات إريتريا وإثيوبيا والصومال".







ووقعت كل من إريتريا والصومال في 30 يوليو/تموز أيضا اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء في العاصمة الإريترية أسمرا، كما نص الاتفاق على سعي الدولتين إلى إقامة تعاون وثيق في مختلف المجالات.