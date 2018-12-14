"سبايدر مان" مفاجأة الجزء الثاني من فيلم "فينوم"

حقق فيلم "فينوم"، بطولة توم هاردي، إيرادات كبيرة، إذ اكتسح شباك التذاكر العالمي وحصد أكثر من 800 مليون دولار حتى الآن، رغم الانتقادات الحادة التي طالت العمل وصناعه.

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أعلن صناع الفيلم التحضير لجزء ثانٍ قريبا، موضحة أنه فيما يتعلق بالأبطال المشاركين بالجزء الجديد، "ينضم ودي هارلسون إلى توم هاردي، ويلعب دور غريم فينوم الفضائي كارنج، فيما تظل شخصية الممثل الذي يجسد شخصية سبايدر مان سرا".





ورفض مؤلف "فينوم" جيف بينكر، في وقت سابق، الإفصاح عن كثير من تفاصيل الفيلم، مؤكدا أن الجزء الثاني من السلسلة أصبح حقيقة، "وسوف يشارك في الجزء الجديد توم هاردي بشخصية الصحفي إيدي بروك، الذي يمتلك جانبا آخر مخيفا يرافقه دوما، وهو الكائن الفضائي الطفيلي فينوم".

ورغم محاولات "بينكر" التكتم على كل ما يخص الفيلم، فإن وسائل الإعلام استدرجته ليفصح عن معلومة مهمة جدا، تتعلق بوجود شخصية "سبايدر مان" في الجزء الثاني، وتقديمه دورا كبيرا في الحبكة.

والمعروف أن أول ظهور لشخصية "فينوم" كان في سلسلة "سبايدر مان"، وتحديدا في الجزء الثالث، الذي لعب بطولته توبي مكجواير، وفيه تسبب خطأ كيميائي ارتكبه "سبايدر مان" في ظهور شخصية "فينوم"، ولم ينجح البطل في الإفلات منه سوى باستغلال نقطة ضعفه تجاه الأصوات العالية، وبسبب محاولة الخلاص هذه كاد "سبايدر مان" أن يفقد حياته.

ومنذ هذا الإعلان أبدى الجميع حماسة لاجتماع "فينوم" و"سبايد رمان" معا في فيلم جديد، خاصة أن آخر فيلم جمعهما كان منذ أكثر من 10 أعوام.



