شكرا لقرائتكم شرطي مصري يقتل قبطيَيْن في المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 8 ساعات في 14 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 13 ديسمبر 2018 / 22:59

قُتل قبطيان، أب وإبنه، في محافظة المنيا جنوب مصر، إثر مشاجرة مع رقيب شرطة من المكلفين بحراسة كنيسة «نهضة القداسة». وفيما غابت الأسباب الطائفية عن الجريمة، شهد محيط الكنيسة حالاً من الاستنفار الأمني إذ تشهد المحافظة أزمات طائفية من حين إلى آخر، في وقت نبه أسقف عام المنيا الأنبا مكاريوس إلى خطورة الحادث وضرورة التدخل الرسمي للنظر في وضع المحافظة.



ونشبت مشاجرة بين القبطيين اللذين يعملان في المقاولات في موقع مواجه للكنيسة وبين رقيب الشرطة (رتبة دُنيا)، الذي أطلق عليهما النار، ما أسفر عن مقتلهما. وأوقفت الأجهزة الأمنية الشرطي للتحقيق. وتداول نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي عقب الحادث مقطع فيديو التقطه أحد الأهالي في محيط الكنيسة، يُظهر القتيلين ملقين على الأرض، فيما يصيح رقيب الشرطة أنهم حاولا الهجوم عليه والاستيلاء على سلاحه، ما دفعه إلى إطلاق النار عليهما. وقال الأنبا مكاريوس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك» أمس: «ما حدث أخطر من حادث طريق دير الأنبا صموئيل، والذي تورط فيه أعداء لنا جميعاً. أما اعتداء الأمس فصدر من أحد رجال الداخلية والمفترض أنه شخص منوط به حراسة الناس والمنشآت».

وكانت محافظة المنيا شهدت عملية إرهابية في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تمثلت باستهداف مسلحين حافلة تقل أقباطاً في طريق عودتهم من دير الأنبا صموئيل في الظهير الصحراوي الغربي للمحافظة ما أسفر عن مقتل 7 وجرح 13 آخرين. وأضاف مكاريوس: «مازلت أكرر أن المنيا تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، تحتاج إلى تدخل رسمي من الرئيس، إذ تعاني مشاكل في التعليم والصحة والبطالة، والحكومات تتغير والوضع كما هو».

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين كنسيين عقب الحادث طبيعته الجنائية وغياب أي بعد طائفي عنه. وجاء في بيان أصدرته مطرانية المنيا وأبو قرقاص: «بينما كان كل من عماد كمال صادق (الشهير بعماد المقدس - ٤٩ سنة) ومعه ابنه ديفيد عماد (٢١ سنة)، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة في شارع الصرافة، في إطار عملهما في المقاولات في مدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة ويدعى ربيع مصطفى، قام الأخير بإطلاق النار عليهما فقتلا الاثنين، وتم نقلهما إلى المستشفى العام في المنيا». وأضافت: «تم القبض على الشرطي المتهم وتقوم الأجهزة الأمنية الآن باستجوابه».

وكان بعض الشبان حاولوا الصاق الطابع الطائفي بالجريمة، ما استدعى نفياً كنسية قاطعاً، منعاً لتفاقم الأحداث.