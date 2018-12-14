شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: خطوة مهمة نحو استعادة السيادة اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 14 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 14 ديسمبر 2018 / 00:17

أكد سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان أن المملكة ترحب بالاتفاق الذي أعلن أمس بالسويد، وتشيد بجهود المبعوث الأممي في الوصول لهذا الاتفاق، وهو خطوة مهمة نحو استعادة الشعب اليمني سيادته واستقلاله، وسيساهم بإذن الله في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية الى الشعب اليمني الشقيق.



وأوضح أن الاتفاق يشكل خطوة كبيرة نحو إعادة الأمن لليمن الشقيق والمنطقة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، الممر الحيوي للتجارة الدولية. ونتمنى أن يترك الحوثي العمل من أجل إيران، وأن يعمل من أجــــل اليمن ويقبل بسلام شامل مبني على المرجعيات الثلاث.

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية وافقت على مقترح المبعوث الأممي السابق تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وهو ما استمر الحوثيون في رفضه، وما كانت هذه الموافقة لتتم اليوم لولا استمرار الضغط العسكري من الأحرار في اليمن وإخوانهم في التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.

وأوضح أن تشكيل تحالف دعم الشرعية لحماية الشعب اليمني ودعم حكومته الشرعية ولإنهاء الحرب والانقلاب والأزمة إنسانية التي بدأتها ميليشيا الحوثي بدعم وتوجيه من إيران، وأن التحالف ماضٍ في تحقيق هذه الأهداف بإذن الله.

مؤكداً أن المملكة والإمارات هم أكبر المساهمين في خطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن، وقد عمل التحالف منذ اليوم الأول لإغاثة إخواننا في اليمن عبر مبادرات عدة، وسنستمر في الالتزام بدعم أشقائنا اليمنيين وإعادة إعمار اليمن.