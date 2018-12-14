شكرا لقرائتكم روسيا تطرد ديبلوماسياً سلوفاكياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - موسكو - رويترز - | منذ 8 ساعات في 14 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 13 ديسمبر 2018 / 23:05
أعلنت وزارة الخارجية الروسية الملحق العسكري في السفارة السلوفاكية في موسكو شخصاً غير مرغوب فيه، وأمهلته يومين لمغادرة البلاد.
وافادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء بأن الوزارة وصفت طرد سلوفاكيا ديبلوماسياً روسياً في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بأنه عمل غير ودي. وكانت سلوفاكيا أعلنت أنها طردت هذا الديبلوماسي، بعدما أظهرت معلومات من أجهزة الاستخبارات العسكرية ضلوعه بنشاطات تجسس.
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