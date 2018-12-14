شكرا لقرائتكم سجال "تويتري" بين النائبين كرامي والسيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 13 ديسمبر 2018 / 20:19

غرد عضو "اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي عبر "تويتر" بالقول: "بمودة أقول للواء جميل السيد انه لم يكن موفقا بتوصيف الواقع عبر خطوتين الى الوراء، ان الخطوة الى الوراء المطلوبة فعليا والتي لا تسبب ضررا وحرجا لأحد هي ان يقوم بها تحالف السلطة الذي يملك اكثر من 17 وزيرا، خصوصا ان خطوة منا الى الوراء تضعنا في الخارج، اما هم فخطوتهم لن تؤثر عليهم".



واضاف: "اقول ايضا بمحبة للواء السيد ان "حبيبي العسل" بوفائه تزيد حلاوته، وان "حبيبي العسل" لو لم يكن مقتنعا بحقنا في التمثيل لما دعم موقفنا. استغرب بمودة ان يكون اللواء جميل السيد مطلعا على مبادرة رئيس الجمهورية الذي قال لنا قبل 24 ساعة فقط ان مبادرته لم تتبلور بعد. اعتقد ان هذا التفصيل الدقيق يحتاج الى توضيح من اللواء السيد ومن فخامة الرئيس".

وكان النائب السيد غرد صباحا كاتبا "ثمّة مبادرة يقودها الرئيس (ميشال) عون لتشكيل الحكومة المبادرة متوازنة، (الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد) الحريري خطوة للوراء ولا خسارة والنواب السُنة خطوة للوراء ولا إلغاء! على الطرفين التجاوب مع الرئيس!. حزب الله واضح: مع تسريع الحكومة ومع ما يرتضيه النواب السنة حتى ولو "بوسة لحية"! ولهؤلاء، إذا حبيبك عسل ما تلحسو كلّو..."

"تسرّعت بالرّد"

وردا على الرد غرد السيد قائلا: "‏تسرع الصديق فيصل كرامي بالرد، ‏ولو قرأ تغريدتنا جيدا لفهم انه، اذا كان الرئيس عون عسلا عند الحريري، او كان حزب الله عسلا عند النواب السنة فليس على هذا او ذاك ان يلحس العسل كله، وهذا يعني ان عليك من باب اللياقة والاصول ان تأخذ من الوفي ما يفيدك ولا يضره".