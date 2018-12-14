شكرا لقرائتكم عون لكارديل: نلتزم الـ1701 بحرفيته وننتظر تقارير "يونيفيل" حول الانفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 13 ديسمبر 2018 / 20:06

أبلغ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون منسقة الامم المتحدة في لبنان برنيل دالير كارديل خلال استقباله لها قبل في قصر بعبدا، ان "لبنان ينتظر التقارير الميدانية التي تعدها قيادة القوات الدولية في الجنوب "يونيفيل" حول الانفاق قبالة الحدود الجنوبية، للتأكد ما اذا كانت تجاوزت " الخط الازرق"، مؤكدا ان لبنان يتابع هذه المسألة بعناية لئلا تستغلها اسرائيل لتضرب الاستقرار الذي يعيشه الجنوب.



وجدد عون التأكيد على "التزام لبنان احترام القرار 1701 بحرفيته، في وقت تواصل اسرائيل انتهاك السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا بمعدل 150 خرقاً كل شهر". وشدد على ان "لبنان سوف يعمل ما في وسعه للتعاون مع المجتمع الدولي في النقاط التي اثارها مجلس الامن خلال اجتماعه الاخير الذي تطرق فيه الى الوضع في لبنان".

وكانت كارديل اطلعت الرئيس عون على التطورات في الجنوب وعمل القوات الدولية، والنقاش الذي حصل في مجلس الامن الدولي في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حول التقرير عن تطبيق القرار 1701. واكدت "استمرار دعم الامم المتحدة للبنان".

منطاد بكاميرات مراقبة

ميدانيا أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي منطادا مجهزا بكاميرات مراقبة في اجواء بلدة العباسية الحدودية. وقامت برفع كاميرا كبيرة وأجهزة بواسطة رافعة عملاقة بمحاذاة الجدار الاسمنتي مقابل الطريق الداخلية التي تربط بوابة فاطمة بسهل الخيام، قضاء مرجعيون.

كما سجل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار نوع mk في أجواء قرى العرقوب وحاصبيا وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ.