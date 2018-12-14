شكرا لقرائتكم نزار زكا يثني علــى توجّه الإدارة الأميركية حجب الفيزا عن أنسباء مسؤولين إيرانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 13 ديسمبر 2018 / 19:18

أثنى نزار زكا في رسالة من معتقله في ايران، على تبنّي الإدارة الأميركية ووزارة الخارجية "وجهة النظر" التي سبق أن تقدّم بها نجله نديم في حديث لشبكة NBC News، مقترحاً "حجب سمات الدخول عن أنسباء المسؤولين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة".



ولفت إلى أن "تصريح المبعوث الخاص في شأن إيران براين هوك الذي أفصح فيه عن أن الإدارة تدرس هذا الاقتراح، وأنها تتابع كل الخيارات لدفع المنافقين الفاسدين في الحكومة الإيرانية إلى تغيير سلوكهم"، يأتي في سياق الضغط التي تمارسه واشنطن والمجتمع الدولي كي تتوقف إيران بشكل حاسم عن سياسة احتجاز الرهائن والتي بدأتها منذ 40 عاماً".

وقال زكا: كل ذلك يحصل فيما لبنان الرسمي قرر إعفاء الإيرانيين من الـ"فيزا" وحتى من ختم الدخول على جواز السفر. الوقت حان، وقد يعاقب المسؤولون الإيرانيون عن محنتي في المعتقل عقاباً مباشراً وشخصياً، وأن يدفعوا ثمن غيّهم من جيبهم، بمعنى أن يشعر هؤلاء من خلال طرد أنسبائهم المقيمين في الولايات المتحدة، بالقليل من الظلم الذي يلحق بي في المعتقل نتيجة استهانتهم بحقوق الإنسان وضربهم عرض الحائط كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة حقوق الإنسان والمادة 9 منها التي تحظّر اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً".