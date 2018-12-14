شكرا لقرائتكم دريان التقى مفتي السعودية في مكة: الوحدة طريق سليم لمواجهة التطرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 17 ساعة في 13 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 13 ديسمبر 2018 / 18:13

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية في مكة المكرمة، مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.



واكد المفتي دريان "أهمية التعاون وتعزيز العلاقات بين دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ودور الإفتاء في المنطقة العربية والإسلامية وفي كل أنحاء العالم وخصوصا مع دار الإفتاء في المملكة لما يعود بالنفع والخير على المسلمين في شتى أقطار العالم". وشدد على "ان التضامن والوحدة بين المسلمين هما الطريق السليم للتصدي لكل أنواع الغلو والتطرف في الدين".

ونظمت رابطة العالم الإسلامي للمفتي دريان وكبار العلماء والشخصيات المشاركة في المؤتمر العالمي زيارة الى داخل الكعبة المشرفة بعد ان فتح بابها تكريما للضيوف الذين أدوا الصلاة بداخلها، "سائلين الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة ونشر السلام في العالم".