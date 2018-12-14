بالفيديو| قبل شريف عامر.. 6 مكالمات هاتفية للسيسي مع برامج تليفزيونية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

مكالمة هاتفية جديدة، فاجأ بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلامي شريف عامر، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر" على فضائية "MBC مصر"، قال فيها إنه يقدر كل سيدة تخرج من منزلها وتشقى و"تجري على بيتها وأهلها، هي دي الست المصرية".

ووجه السيسي حديثه للسيدة "نحمده"، سائقة الميكروباص التي قابلها في العاصمة الإدارية الجديدة قائلا: "أنا بحترم وبقدر السيدات اللي بتصحى من الساعة 5 عشان تجري على ولادها وتشقى، مبروك عليكي وربنا يحفظك ويحفظ العربية ويعينك على أولادك وعلى كل خير".

6 مكالمات هاتفية أجراها السيسي مع إعلاميين منذ توليه منصب رئيس الجمهورية في صيف عام 2014 قبل مكالمته مع شريف عامر، بدأت في 5 ديسمبر عام 2014، حين أجرى مكالمة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامجه "القاهرة 360".

في المكالمة التي بلغت مدتها نحو ربع ساعة، استجاب السيسي لدعوة منعم سعد الدين، لاعب فريق كرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي وجه له الدعوة على الهواء مباشرة للقدوم إلى الاستاد لمشاهدة إحدى مباراياتهم.

وقال السيسي لمنعم: "دعوتك وصلت خلاص، عينيا الاتنين لك ولكل اللي معاك"، ليرد عليه لاعب كرة السلة: "حبيبي والله"، فقال الرئيس: "إنت كمان حبيبي يا ابني".

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

المكالمة الثانية للرئيس السيسي كانت مع الإعلامي أسامة كمال كذلك، في نفس البرنامج "القاهرة 360"، في يوم 22 يناير 2016، على فضائية القاهرة والناس.

واستجاب السيسي، خلال المكالمة، لمناشدة الكاتبة الصحفية نهى عباس، رئيس تحرير مجلة "نور"، بدعم المجلة والعمل على تطويرها، مؤكدًا أنه سيدعم المجلة وترجمتها.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

المكالمة الهاتفية الثالثة للسيسي من خلال البرامج التليفزيونية كانت في الأول من فبراير، من عام 2016، لبرنامج "القاهرة اليوم"، الذي كان يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية "اليوم"، حيث تحدث الرئيس خلالها عن بعض الإنجازات التي تمت خلال تلك الفترة إلى جانب الحديث عن الحريات.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

وبعدها بحوالي الشهرين، وتحديدًا في 7 مارس 2016، أجرى الرئيس السيسي مكالمة هاتفية مع عمرو أديب أيضًا، خلال نفس البرنامج، متحدثًا خلال مكالمته الهاتفية الرابعة عن تطوير سيناء ومواجهة الإرهاب والمشروعات القومية وزياراته الخارجية إلى كوريا واليابان.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

المكالمة الهاتفية الخامسة للسيسي كانت مع الإعلامي عمرو أديب كذلك، في 9 يناير 2017، من خلال برنامج "كل يوم" على قناة ON TV، تحدث فيها عن الإرهاب والتحديات التي تواجه مصر.

وقال السيسي خلال المكالمة الخامسة: "هفكر نفسي وأفكركم يا مصريين يوم 24 يوليو طلبت من الشعب تفويض لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل، والناس في الوقت ده قالوا هو في إيه وإيه اللي هيحصل، وفعلا الناس نزلت، وكنت أقول للمصريين وقتها إنكم هتشوفوا حجم تحديات كبير أوي مش في يوم أو شهر أو سنة ولكن في سنوات".

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

وفي أول مايو 2017، أجرى السيسي مداخلته الهاتفية السادسة مع الإعلام، والرابعة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "كل يوم"، وتحدث فيها عن المستقبل، مؤكدًا أنَّه فيما يخص تنمية الصعيد، جارٍ العمل في خطة كبيرة وضعتها الدولة، مشيرًا إلى افتتاح العديد من المشروعات الكبيرة.