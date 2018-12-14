محمد عبد اللطيف: لا خوف على الهلال أمام الأفريقي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن رئيس القطاع الرياضي بنادي الهلال عبد اللطيف هارون عن جاهزية الفريق لمواجهة الأفريقي التونسي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا، مبينًا أن كل الترتيبات والأعداد تمضي وفق ما رسم له.
وقال محمد عبد اللطيف هارون في تصريح لـ”باج نيوز” إن الروّح المعنوية عالية وسط اللاعبين وهناك إصرار والكل عزيمة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأفريقي لتسهيل لقاء الإياب”.
وأوضح هارون أن مجلس الإدارة وفّر كل المعينات التي من شأنها أن تعين اللاعبين على إسعاد جماهيرها لاسيما في التحديات الأفريقية.
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