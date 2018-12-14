الافريقي التونسي يستعيد اثنين من لاعبيه المصابين قبل موقعة الهلال 

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الخليج 365 :
واصل الإفريقي تحضيراته، الخميس، لمواجهة ضيفه الهلال السوداني، الأحد المقبل، في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.
وسجلت التدريبات الجماعية للإفريقي، انضمام اللاعبين، أحمد خليل وإبراهيم موشيلي، بعد تعافيهما من الإصابة.
ومن جهة أخرى، ستشهد تشكيلة الإفريقي أمام الهلال، غياب عدد من اللاعبين الأساسيين، بسبب الإصابة، على غرار فخر الدين الجزيري، وسامي الهمامي، وحمزة العقربي، وسند الخميسي، وساسراكو، وباسيرو.
وفي ذات السياق، شرعت إدارة الإفريقي في ترويج تذاكر المباراة، حيث تم بيع أكثر من 8 آلاف تذكرة، اليوم، من أصل 40 ألف تذكرة، سمحت بها وزارة الداخلية التونسية.
وكانت إدارة فريق باب الجديد، قد أعلنت أنها ستخصص دينارًا عن كل تذكرة، إلى عائلة المحب، عمر العبيدي، الذي لقي حتفه في ظروف غامضة، بعد حضوره إحدى مباريات الإفريقي.
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