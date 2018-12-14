شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وجه بنك السودان المركزي، يوم الخميس، بنك الخرطوم، بإيقاف إستلام الحوالات عبر الصرافات الآلية عبر تطبيق “بنكك”. وقال بنك السودان في خطاب وجهه لبنك الخرطوم تحصل (باج نيوز) على نسخه منه، إن الإجراء يهدف لوضع معالجة لأزمة شح الأوراق النقدية. ووجه المركزي بإجراء الترتيبات الفنية اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ. ويتيح تطبيق بنكك التابع لبنك الخرطوم تحويل مبلغ من المال عبر الصرافات الآلية عبر الهاتف النقال. ويعاني السودان من أزمة سيولة بعد إجراءات أقرتها الحكومة مطلع العام الجاري بتحجيم الكتلة النقدية لتقليص الفجوة في اسعار الصرف بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

شكرا لقرائتكم خبر عن بنك السودان المركزي يوجه بإيقاف خدمة إستلام الحوالات عبر الصرافات الآلية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .