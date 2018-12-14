مجلس الدعوة الإسلامية الاتحادي: المرأة لو دخلت باب الإنتاج مشاكل البلد بتتحل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شن الأمين العام لمجلس الدعوة الإسلامية الاتحادي عبد الله محمد علي الأردب هجومًا عنيفًا على المجتمع السوداني، واتهمه باتلاف الأموال في الصرف البذخي والمترف في المناسبات.

وطالب الأردب”الجمعة” بتجنب صرف الأموال في المناسبات، وقال” بقينا مجتمع ترف عجيب وبذخ في المناسبات والصالات”.

وجزم الأردب أن المرأة بإمكانها معالجة مشاكل البلاد حال تمكينها في الإنتاج وضبط الاستهلاك.

وأضاف” المرأة لو دخلت باب الإنتاج مشاكل البلد بتتحل”، وتابع” النسوان وزاة مالية بتضبط مصروفات الأسر”، وتضرّع الأردب لله بالدعاء لرفع البلاء والغلاء عن البلاد.

صحيفة الانتباهة