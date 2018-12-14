فيصل: الصادق المهدي أعلن استعداده للمشاركة في إعداد الدستور وانتخابات 2020

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مساعد الرئيس السوداني، ورئيس الوفد الحكومي التفاوضي، فيصل حسن إبراهيم، الخميس، استعداد رئيس حزب الأمة القومي، الصادق المهدي للمشاركة في إعداد الدستور، وانتخابات 2020، حال توفرت الحريات في البلاد.

وقال إبراهيم، في تصريحات إعلامية، عقب عودته من أديس أبابا، إن وفده التفاوضي، التقى المهدي على هامش اللقاءات الرسمية في أديس أبابا، وأكد قدومه إلى السودان الثلاثاء المقبل.

ونوَّه إلى أن الحكومة ووفدها التفاوضي يرحبان بعودته كشريك في العملية السياسية بالبلاد.

وأوضح المهدي استعداده للمشاركة في إعداد الدستور، والانتخابات متى ما متوفرت الحريات، وسيتم التشاور والتداول حول تلك القضايا بعد عودته إلى البلاد.

وأشار إبراهيم، إلى أن اللقاء التشاوري، مع أطراف قوى نداء السودان الموقعة على خارطة الطريق كانت هامة جدًا، وبداية لمرحلة جديدة.

وأكد أن الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، بقيادة ثابو مبيكي، أعلنت دعوتها للأطراف الموقعة على خارطة الطريق إلى جولة تفاوضية بعد استكمال التشاور مع بقية الأطراف حول الأجندة المطروحة، كإعداد الدستور، وانتخابات 2020.

وشهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة بين آلية الوساطة الإفريقية، وأطراف قوى نداء السودان، لتعديل خارطة الطريق للسلام، لتتضمن مشاركة المعارضة في صياغة الدستور وخوض انتخابات مقررة في 2020.

وفي أغسطس 2016، وقع قادة التحالف، بأديس أبابا، على خارطة طريق دفعت بها الوساطة الإفريقية، فيما وقعت عليها الحكومة السودانية في مارس من نفس العام.

ويضم التحالف قوى أبرزها حزب الأمة القومي (مدني)، وحزب المؤتمر السوداني (مدني)، والحركة الشعبية شمال، وحركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة المجتمع المدني، إلى جانب قوى أخرى.