رفع استعدادات شرطة تحسباً لتظاهرات محتملة

شهاب محمد - الخرطوم - الشرطة

الخليج 365:

رفعت القوات الأمنية في السودان مساء الخميس درجة الإستعداد للون البرتقالي “حالة التأهب القصوى” لمواجهة الغضب الشعبي المحتمل ودعوات التظاهر التي إجتاحت شبكات التواصل بسبب الأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد من غلاء في الأسعار وشح في الخبز والمحروقات، وقد دعا نشطاء عبر مواقع التواصل للتظاهر يوم الجمعة.

وقال مصدر أمني رفيع فضل عدم الإفصاح عن إسمه (سيتم إكتمال نشر قوات الإنتشار السريع التابعة للشرطة لحماية الممتلكات العامة والخاصة في جميع مدن السودان مع الساعات الأولى من صباح الجمعة)، الجدير بالذكر أن الإنتشار السريع قوة جديدة تتبع للشرطة وهي شبيهة بقوات الدعم السريع من ناحية التأهيل والإمكانيات.

لكن المعلومات تشير لتكوين غرفة عمليات مشتركة تشمل قوات الجيش المسلحة والشرطة وقوات جهاز الأمن والمخابرات الوطني للتنسيق وتوزيع أدوار الحماية وتأمين السفارات الأجنبية والمباني الحكومية ومحطات الوقود والبنوك والمرافق الحيوية وذلك ابتداءً من صباح الجمعة.

النيلين